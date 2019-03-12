الرئيس عباس يبحث مع حنا ناصر التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التحضيرات التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية؛ لإجراء الانتخابات التشريعية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما أطلع ناصر الرئيس عباس على نتائج لقاءاته مع القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما يتعلق بملف إجراء الانتخابات التشريعية.وكان هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، كشف تفاصيل اجتماع ناصر، رئيس اللجنة، وقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي، الخميس الماضي.وقال كحيل لـ "دنيا الوطن": "بحث الدكتور ناصر، ملف إجراء الانتخابات التشريعية مع قادة حركة حماس، بقيادة إسماعيل هنية، واستمع لوجهة نظر القيادة، حول استعدادهم التام والمطلق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وقد أبدوا مرونة في موضوع انتخابات المجلس الوطني، كونها تحتاج إلى خصوصية، على أن يتم الاتفاق على موعدها في وقت لاحق".وأضاف: "في نهاية الاجتماع، طلب الدكتور ناصر، من قيادة حركة حماس، التفكير في التوجه الذي طرحه الرئيس لإجراء الانتخابات".