عاجل

  • حكومة تسيير الأعمال تطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف الحصار والتصعيد الإسرائيلي في القدس

  • الهباش: الاحتلال هو مصدر التوتر في القدس والمسجد الأقصى

  • المواطنون يؤدون صلاة العصر في بابي الأسباط و"الناظر" بسبب إغلاق الأقصى

  • مجدلاني: إخلاء الأقصى وإغلاق أبوابه تصعيد خطير يتحمل نتنياهو تداعياته

شؤون فلسطينية

الرئاسة تُدين التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأقصى وتُحذر من تداعياته

الرئاسة تُدين التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأقصى وتُحذر من تداعياته
قوات الاحتلال تنفذ اعتقالات في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي "الخطير" في المسجد الأقصى المبارك، محذرة من التداعيات الخطيرة التي يتسبب بها هذا التصعيد العدواني، ضد المواطنين الفلسطينيين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء من قبل جنود الاحتلال على النساء داخل قبة الصخرة المشرفة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي للتدخل العاجل؛ لمنع التصعيد في المسجد الأقصى المبارك، نتيجة إمعان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في انتهاك حرمة المسجد، واستفزاز مشاعر المسلمين، وذلك من خلال الاقتحامات وانتهاك حرمة الشعائر الدينية، التي كان آخرها قيام أحد جنود الاحتلال بدخول المسجد بحذائه حاملاً معه زجاجة من الخمر، في اعتداء صارخ على قدسية المسجد وحرمته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحيت الرئاسة صمود أبناء شعبنا المرابط في مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين.

وأكدت الرئاسة، أن الرئيس محمود عباس، يجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتحديداً مع الأردن الشقيق؛ للضغط على حكومة الاحتلال؛ لوقف هذا التصعيد الخطير.

أخبار ذات صلة

صور: المواطنون يؤدون صلاة العصر في بابي الأسباط و&#34;الناظر&#34; بسبب إغلاق الأقصى

صور: المواطنون يؤدون صلاة العصر في بابي الأسباط و"الناظر" بسبب إغلاق الأقصى

الحكومة تحذر من العدوان الخطير الذي يشنه الاحتلال على الأقصى

الحكومة تحذر من العدوان الخطير الذي يشنه الاحتلال على الأقصى

عائلة أبو حلو تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة ابنها

عائلة أبو حلو تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة ابنها

الديمقراطية: تصريحات نتنياهو الإستفزازية رسائل سياسية يتوجب الرد عليها بإستراتيجية وطنية

الديمقراطية: تصريحات نتنياهو الإستفزازية رسائل سياسية يتوجب الرد عليها بإستراتيجية وطنية

فنانون وفنانات ومخرجون عرب: مدينة روابي تجسيد لحب الفلسطيني للحياة

فنانون وفنانات ومخرجون عرب: مدينة روابي تجسيد لحب الفلسطيني للحياة

حماس تدعو إلى الزحف نحو الأقصى وكسر قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقه

حماس تدعو إلى الزحف نحو الأقصى وكسر قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقه

بحضور ابو هولي وحلس.. ترسيم 1100 عضو كشفي جديد بحفل كشفي بغزة

بحضور ابو هولي وحلس.. ترسيم 1100 عضو كشفي جديد بحفل كشفي بغزة

الهباش: الإحتلال مصدر التوتر بالقدس والمسجد الأقصى

الهباش: الإحتلال مصدر التوتر بالقدس والمسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

صور: المواطنون يؤدون صلاة العصر في بابي الأسباط و&#34;الناظر&#34; بسبب إغلاق الأقصى

صور: المواطنون يؤدون صلاة العصر في بابي الأسباط و"الناظر" بسبب إغلاق الأقصى

الحكومة تحذر من العدوان الخطير الذي يشنه الاحتلال على الأقصى

الحكومة تحذر من العدوان الخطير الذي يشنه الاحتلال على الأقصى

عائلة أبو حلو تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة ابنها

عائلة أبو حلو تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة ابنها

الديمقراطية: تصريحات نتنياهو الإستفزازية رسائل سياسية يتوجب الرد عليها بإستراتيجية وطنية

الديمقراطية: تصريحات نتنياهو الإستفزازية رسائل سياسية يتوجب الرد عليها بإستراتيجية وطنية

فنانون وفنانات ومخرجون عرب: مدينة روابي تجسيد لحب الفلسطيني للحياة

فنانون وفنانات ومخرجون عرب: مدينة روابي تجسيد لحب الفلسطيني للحياة

حماس تدعو إلى الزحف نحو الأقصى وكسر قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقه

حماس تدعو إلى الزحف نحو الأقصى وكسر قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقه

الهباش: الإحتلال مصدر التوتر بالقدس والمسجد الأقصى

الهباش: الإحتلال مصدر التوتر بالقدس والمسجد الأقصى

فتح: التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصي يتطلب توحيد الطاقات للدفاع عنه

فتح: التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصي يتطلب توحيد الطاقات للدفاع عنه

منوعات

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

تصريحات صادمة لسما المصري.. تشعر بالمتعة عندما يقبّل الرجل قدميها

تصريحات صادمة لسما المصري.. تشعر بالمتعة عندما يقبّل الرجل قدميها

فرح يوسف بين أحضان حبيبها وانتقادات واسعة واتهامات بالسُكُر

فرح يوسف بين أحضان حبيبها وانتقادات واسعة واتهامات بالسُكُر

رجل يصيب نجوى كرم بالخجل والصدمة باعتراف جريء.. هل تتزوج قريباً؟

رجل يصيب نجوى كرم بالخجل والصدمة باعتراف جريء.. هل تتزوج قريباً؟

هند صبري تفقد 7 من عائلتها في حادث الطائرة الإثيوبية

هند صبري تفقد 7 من عائلتها في حادث الطائرة الإثيوبية

على خطى خالد يوسف.. تسريب فيديو إباحي لفنان عالمي مع فتاة قاصر

على خطى خالد يوسف.. تسريب فيديو إباحي لفنان عالمي مع فتاة قاصر

هيدي كرم بصورة مع ابنها الشاب الوسيم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

هيدي كرم بصورة مع ابنها الشاب الوسيم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

رانيا يوسف &#34;نسيت البنطلون&#34; للمرة العاشرة

رانيا يوسف "نسيت البنطلون" للمرة العاشرة

رامي إمام يحسم الأمر حول صحة والده الزعيم بهذا الفيديو

رامي إمام يحسم الأمر حول صحة والده الزعيم بهذا الفيديو

فجر السعيد تهدد أصالة بشن &#34;حرب شعواء&#34; عليها بسبب جنسياتها الثلاث.. أحدها فلسطينية

فجر السعيد تهدد أصالة بشن "حرب شعواء" عليها بسبب جنسياتها الثلاث.. أحدها فلسطينية

عربي

تأشيرات مجانية للإيرانيين لدخول هذه الدولة العربية

تأشيرات مجانية للإيرانيين لدخول هذه الدولة العربية

شاهد: أول ظهور لبوتفليقة

شاهد: أول ظهور لبوتفليقة

مشادة بين أمير سعودي وجمال ريان

مشادة بين أمير سعودي وجمال ريان

احتفالات في الجزائر بعد إعلان &#34;بوتفليقة&#34; عدم ترشحه للرئاسة

احتفالات في الجزائر بعد إعلان "بوتفليقة" عدم ترشحه للرئاسة