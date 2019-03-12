الرئاسة تُدين التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأقصى وتُحذر من تداعياته

رام الله - دنيا الوطندانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي "الخطير" في المسجد الأقصى المبارك، محذرة من التداعيات الخطيرة التي يتسبب بها هذا التصعيد العدواني، ضد المواطنين الفلسطينيين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء من قبل جنود الاحتلال على النساء داخل قبة الصخرة المشرفة.ودعت الرئاسة المجتمع الدولي للتدخل العاجل؛ لمنع التصعيد في المسجد الأقصى المبارك، نتيجة إمعان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في انتهاك حرمة المسجد، واستفزاز مشاعر المسلمين، وذلك من خلال الاقتحامات وانتهاك حرمة الشعائر الدينية، التي كان آخرها قيام أحد جنود الاحتلال بدخول المسجد بحذائه حاملاً معه زجاجة من الخمر، في اعتداء صارخ على قدسية المسجد وحرمته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وحيت الرئاسة صمود أبناء شعبنا المرابط في مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين.وأكدت الرئاسة، أن الرئيس محمود عباس، يجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتحديداً مع الأردن الشقيق؛ للضغط على حكومة الاحتلال؛ لوقف هذا التصعيد الخطير.