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شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يُطلق حملة خاصة بالنساء بمناسبة شهر آذار

بنك فلسطين يُطلق حملة خاصة بالنساء بمناسبة شهر آذار
رام الله - دنيا الوطن
أطلق بنك فلسطين، حملة كبيرة خاصة بالنساء الفلسطينيات، وذلك بمناسبة حلول شهر آذار، شهر المرأة تحت عنوان "شهر آذار معنا غير" وتأتي هذه الحملة تقديراً من البنك للمرأة الفلسطينية وتشجيعها على تعزيز مساهمتها في بناء مجتمعنا وتطوير اقتصادنا، وإيماناً منه بضرورة العمل المتكامل ودفعها لممارسة حقها بالعمل والإنتاج.

وتشمل الحملة مجموعة من التسهيلات الإئتمانية وجواائز توفير مخصصة للنساء فقط لمن لديهن حسابات توفير وحسابات أنا وشطارتي. وفيما يخص التسهيلات الإئتمانية فستشمل الموافقة على منح 30 قرضاً للسيدات خلال شهر آذار/ مارس الجاري بدون عمولات وبدون فوائد بنكية لمن ترغب في إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهن أو تطوير مشاريع قائمة لهن. أما جوائز التوفير فسيتم السحب على جائزتين قيمة كل واحدة منها 5000 دولار للجائزة الواحدة، بحيث يكون هذا السحب منفصلاً عن سحوبات التوفير اليومية التي يجريها البنك ومخصصة فقط لحسابات النساء المدخرات لدى البنك. حيث جرى السحب على واحدة يوم أمس الأحد بمناسبة الثامن من آذار "يوم المرأة" فيما سيجري السحب الثاني في يوم الأم بتاريخ 21/03/2019 حيث يشارك بالسحب جميع السيدات اللواتي لديهن حساب توفير أو أنا وشطارتي مودع فيه حد أدنى 200 دولار.

أما القروض المذكورة فسيتم منحها لأول 30 سيدة يتقدمن بطلب قروض لإنشاء أو تطوير منشآت صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بحد أقصى 25 ألف دولار خلال شهر آذار. فيما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزات على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبنك وعلى الموقع الالكتروني للبنك.

من ناحيته أكد السيد رشدي الغلاييني، المدير العام على أن الحملة هي جزء من تكريم البنك للمراة الفلسطينية المكافحة والجسورة وتقديرها، كما تعد استمراراً للجهود التي يبذلها البنك  لتعزيز دورها من خلال برنامج "فلسطينية" والذي يشمل استراتيجية لتمكين المرأة في المجتمع، عبر توفير الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المرأة بالاضافة الى مجموعة من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية غير المالية لدعم المرأة الفلسطينية.

وقال الغلاييني بأن برنامج فلسطينية للتوعية المصرفية تمكن خلال العام الماضي من الوصول الى 4000 مستفيد/ة من البرنامج لتوعيتهم مصرفياً، فيما أطلق برنامج (Mini MBA) لتحسين قدرة النساء على تطوير آليات العمل والمنتجات والخدمات الخاصة بهن، كما تم تصميم برنامج تسهيلات خاص للنساء للحصول على قروض لإنشاء مشاريعهن بدون ضمانات، فضلاً عن تصميم برنامج تسهيلات خاص لذوي الاعاقة بدون فوائد أو عمولات بالتعاون مع وزارة العمل من أجل تمكينهم من إنشاء مشاريع صغيرة والاستقلال اقتصادياً.

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