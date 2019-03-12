شاهد لحظة اعتقال فلسطيني يزعم الاحتلال أنه أحرق نقطة أمنية في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت شاباً فلسطينياً تزعم أنه احرق نقطة أمنية إسرائيلية قرب المسجد الأقصى المبارك.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة اعتقال الشاب، الذي تزعم قوات الاحتلال أنه ألقى زجاجة حارقة على مركز الشرطة في المسجد الأقصى.
وقال مدير المسجد الأقصى المبارك، عمر الكسواني: "إن الاحتلال الإسرائيلي، اعتدى على المصلين بالضرب المبرح، وأغلق كافة أبواب المسجد الأقصى".
وقال الكسواني لـ"دنيا الوطن": "الوضع الميداني سيئ جداً، حيث تم الاعتداء على مشايخ الأقصى والنساء والأطفال والشبان، بالضرب المبرح من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية".
وأضاف: "ما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، جاء بطريقة مفتعلة، لتحقيق أهدافهم في المسجد، حيث إن هناك قوات متواجدة على أبواب الأقصى".
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت شاباً فلسطينياً تزعم أنه احرق نقطة أمنية إسرائيلية قرب المسجد الأقصى المبارك.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة اعتقال الشاب، الذي تزعم قوات الاحتلال أنه ألقى زجاجة حارقة على مركز الشرطة في المسجد الأقصى.
وقال مدير المسجد الأقصى المبارك، عمر الكسواني: "إن الاحتلال الإسرائيلي، اعتدى على المصلين بالضرب المبرح، وأغلق كافة أبواب المسجد الأقصى".
وقال الكسواني لـ"دنيا الوطن": "الوضع الميداني سيئ جداً، حيث تم الاعتداء على مشايخ الأقصى والنساء والأطفال والشبان، بالضرب المبرح من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية".
وأضاف: "ما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، جاء بطريقة مفتعلة، لتحقيق أهدافهم في المسجد، حيث إن هناك قوات متواجدة على أبواب الأقصى".
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