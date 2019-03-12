شاهد لحظة اعتقال فلسطيني يزعم الاحتلال أنه أحرق نقطة أمنية في الأقصى

وقال مدير المسجد الأقصى المبارك، عمر الكسواني: "إن الاحتلال الإسرائيلي، اعتدى على المصلين بالضرب المبرح، وأغلق كافة أبواب المسجد الأقصى".وقال الكسواني لـ"دنيا الوطن": "الوضع الميداني سيئ جداً، حيث تم الاعتداء على مشايخ الأقصى والنساء والأطفال والشبان، بالضرب المبرح من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية".وأضاف: "ما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، جاء بطريقة مفتعلة، لتحقيق أهدافهم في المسجد، حيث إن هناك قوات متواجدة على أبواب الأقصى".