أبو هلال: المبعوث الأمريكي غرينبلات سياسي "أحمق"

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس حركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبو هلال، المبعوث الأمريكي غرينبلات، بالسياسي الأحمق، الذي لا يعرف شيئاً عن الشعب الفلسطيني، وذلك رداً على طلبه مجدداً معلومات عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، مقابل مكافأة مالية.وأكد أبو هلال، على أن العاروري، شخصية وطنية تمارس مهامها وأداءها وفق المصلحة الوطنية الفلسطينية، ويكفلها له الشرائع السماوية، والقوانين والمواثيق الدولية.وأضاف أبو هلال، أن العاروري لن يستأذن أمريكا في مقاومته للاحتلال، واصفًا التصعيد الأمريكي ضد العاروري، بوسام شرف له ولحركته ولشعبنا، ودليل جديد على صوابية الخيار والمسار، الذي يسلكه العاروري.