موقع قطري: عناصر تابعة لدحلان حاولت اغتيال الرئيس عباس الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطن

قال الموقع القطري (عربي 21)، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقلت الشهر الماضي، مجموعة حاولت اغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.







وأوضح الموقع، نقلاً عن مصدر فلسطيني لم يسمه، وصفه بالمطلع، أن قوات الأمن الفلسطينية، اعتقلت المجموعة في التاسع من شباط/ فبراير الماضي، لافتاً إلى أن جميعهم فلسطينيون محسبون على التيار الإصلاحي بحركة فتح، التابع للقيادي السابق في الحركة، محمد دحلان.

وأضاف الموقع: "السلطة الفلسطينية، أبلغت الجانب الإسرائيلي وطلبت دعماً من الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية من أجل تعقب الخلية التي خططت للاغتيال، وما إذا كان قد تم اعتقالهم جميعاً أم لا".بدورها، تواصلت "دنيا الوطن" مع قيادات فتحاوية وأمنية، والتي نفت بدورها علمها بالموضوع، معتبرةً أن الأمر يمثل شأناً خاصاً بالأجهزة الأمنية.