23 ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة خلال خمس سنوات

رام الله - دنيا الوطنضمن سياسة الاستيطان والتوسع الصهيوني العنصري، فإن حكومة الاحتلال ماضية في ابتلاع الأرض، وبناء المزيد من المستوطنات في مدينة القدس المحتلة؛ لتغيير معالمها وتهويدها، وزيادة عدد المستوطنين فيها وتهويدها.فقد أعلن موقع القناة الإسرائيلية السابعة، أمس الاثنين، أنه جرى التوقيع على اتفاقية لبناء 23 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس خلال السنوات الخمس المقبلة.وأضاف الموقع، أن الاتفاق وقع بين وزارة المالية الإسرائيلية وما يسمى هيئة الأراضي الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأشار الموقع إلى أن الاتفاقية تنص على بناء 23 ألف وحدة استيطانية، إلى جانب استثمار 1.5 مليار شيكل في البنية التحتية لتطوير أحياء القدس القديمة و"الجديدة"، وتخصيص أراضٍ واسعة لتصبح محلات تجارية.وقال نتنياهو خلال حفل توقيع الاتفاقية، أن "اليهود يبنون في القدس قبل 3000 سنة، واليهود يبنون في القدس اليوم، القدس ليست مستوطنة، القدس هي عاصمة إسرائيل للأبد، 3000 سنة جزء من وجودنا الأبدي".وتعقيباً على القرار، أكد خليل التفكجي، خبير الاستيطان والخرائط الفلسطيني، أن اليمين الصهيوني، يدفع إلى بناء المزيد من الوحدات السكنية والمستوطنات؛ لإكمال خطة القدس الكبرى، والتي تتطلب ضخ أكثر من 160 ألف مستوطن داخل المدينة المقدسة خلال السنوات المقبلة.وقال التفكجي في تصريحات خاصة لمراسلنا: إن الليكود اليميني يعمل على تقوية حضوره السياسي من خلال دعم المستوطنين وبناء آلاف الوحدات السكنية لهم وتطويرها حضرياً.وأضاف التفكجي، أنه في ظل حكومة الليكود، تم بناء ثلاث جامعات كبرى داخل المستوطنات في الضفة، وعشرات المراكز الشبابية والمناطق الصناعية والمراكز الحيوية داخل المستوطنات.وأشار إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد بناء المزيد من المستوطنات والوحدات السكنية داخل المستوطنات نفسها، وسترتفع نسبة المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة بنسبة لا تقل عن 26% عما هي عليه الآن.