التربية والأوقاف توقعان مذكرة تفاهم لتشغيل وتطوير مجمع مدرسة التعليم المهني









رام الله - دنيا الوطنبرعاية وحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال، د. رامي الحمد الله، وقعت وزارة التربية والتعليم العالي، ممثلة بوزيرها د. صبري صيدم، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ممثلة بوزيرها يوسف ادعيس، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، مذكرة تفاهم لتشغيل وتطوير مجمع مدرسة التعليم المهني في مجمع دار الأيتام الإسلامية الصناعية في القدس.ومن خلال المذكرة سيتم إحالة المدرسة الصناعية الواقعة ضمن مجمع دار الأيتام الإسلامية، إلى وزارة التربية والتعليم لإدارتها وتشغيلها، كمدرسة مهنية من الصف 10-12 مهني، حيث ستعمل وزارة التربية والتعليم على تأهيل وتجهيز المشاغل الموجودة فيها لتوفير تعليم مهني بتخصصات يحتاجها سوق العمل المقدسي، وبما يضمن تزويد الطلبة بالكفاءات المهنية التي يحتاجها سوق العمل.من جهته، أكد صيدم، أن توقيع هذه المذكرة التي اعتبرها نوعية، يأتي في سياق تعزيز التعليم المهني والتقني، خاصة في مدينة القدس التي تعاني بفعل سياسات الاحتلال، بما فيها محاولات الأسرلة وضرب المنظومة التعليمية برمتها، مشيداً برعاية الحمد الله ودعمه المتواصل لمسيرة التطوير التربوي الشاملة، وعلى رأسها تعزيز قطاع التعليم المهني والتقني، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والحد من البطالة.بدوره، ثمن ادعيس، جهود الحمد الله في دعم ورعاية هذه المذكرة، التي تدعم التعليم المهني، وتطوير برامجه، إضافة إلى دعم الاقتصاد في القدس.