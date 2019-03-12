الرجوب يُهنئ منتخبنا للكرة الشاطئية بتأهله لربع نهائي كأس آسيا 2019

رام الله - دنيا الوطن

أبرق اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مهنئاً منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، بتأهله للدور الربع النهائي من بطولة كأس آسيا للكرة الشاطئية 2019 والتي تستضيفها تايلند.

وأكد الرجوب، أن تأهل المنتخب للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع نهائي البطولة على رأس مجموعته، وبالعلامة الكاملة، يعكس مدى التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في فلسطين، رغم كل ما يعانيه أبناء شعبنا من حصار، ومحاولات الاحتلال لعرقة عملية التطوير.وأشاد الرجوب بجهود كافة الطواقم الفنية والإدارية ولاعبي المنتخب، التي واصلت الليل بالنهار في سبيل تحقيق هذا الإنجاز.وتمنى الرجوب التوفيق لمنتخبنا في اللقاءات المتبقية، آملاً أن يكون أحد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2019 في الباراغواي.