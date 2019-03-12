الشعبية: التصريحات ضد العاروري جزء من الدور الأمريكي في حصار المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في الجبهة الشعبية، زاهر الششتري، أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي راعية الإرهاب العالمي، وأن تصريحات جيسون غرينبلات، حول المكافأة المالية لمن يُدلي بمعلومات عن "صالح العاروري" جزء من الدور الأمريكي في حصار المقاومة.وأضاف الششتري، أن أفضل رد على ملاحقة العاروري والتميمي، هو التركيز على أهمية تكاثف كل الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية، للرد على كل هذه الدعاية الصهيونية الأمريكية، مطالباً بضرورة أن يتوخى كافة قادة المقاومة الحيطة والحذر.وأكد الششتري على أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية لمحاربة المقاومة ومشروعها في المنطقة، يتم من خلال ملاحقة المقاومين، ووضعهم على قوائم الإرهاب الأمريكية، ورصد مكافآت مالية لمن يُدلي بمعلومات عنهم، وهي استراتيجية أمريكية لتخويف المنطقة العربية، من مشروع المقاومة وقادتها.كما دعا الششتري لضرورة تعزيز العمل المشترك لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية في فلسطين، لأهمية ذلك في تحقيق مصالح شعبنا في الحرية والدولة والاستقلال.وشدد على أن الولايات المتحدة، ليست وسيطاً نزيهاً لأي خلاف في الشرق الأوسط، وهي لن تستطيع أن تحل صراعاً عمره أكثر من 100 سنة، مؤكداً على ضرورة تفعيل منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية.وأردف: "على السلطة أن ترفض وتدين ملاحقة أي فلسطيني مقاوم، ويجب أن يكون هناك رد واضح على القرار الأمريكي ومواجهة ملاحقة الفلسطيني أينما كان، بل توفير الحماية له".