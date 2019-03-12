الوزير قطامي ورئيس الوزراء الأردني الأسبق يتفقان على تنسيق التدخلات لاعادة الاعمار





وبحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة وكيفية مواجهة الازمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار الأميركي الإسرائيلي.



وعبر قطامي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العربية الدولية لاعمار فلسطين وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء المصري، مؤكداً أنها تركت بصمة كبيرة وعميقة في الشارع الفلسطيني. واستعرض قطامي خلال اللقاء الذي حضره محامي الهيئة محمد أبو زيد وطاقم الموظفين القطاعات التي هي بحاجة الى دعم فوري وابرزها مدينة القدس لمواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة وقطاع غزة، بالإضافة الى قطاعات التعليم والصحة والحكم المحلي والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.





رام الله - دنيا الوطناتفق مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي و رئيس الوزراء الاردني الأسبق طاهر المصري، رئيس الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين، على تنسيق التدخلات لصالح فلسطين وتكثيف الدعم المقدم للتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني.وأكد المسؤولان خلال لقاء في العاصمة الأردنية "عمان" على أهمية تطوير العمل من أجل تحقيق الأثر الإيجابي وبما يخدم مشاريع الاعمار والتنمية في فلسطين، بحسب "ميديك فوروم".