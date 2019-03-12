قوات الاحتلال تستولي على خيمتين لإيواء المواشي غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خيمتين لإيواء المواشي في بلدة نحالين غرب بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، أن قوات الاحتلال، استولت على خيمتين في منطقة عين فارس غرب البلدة، تعودان للمواطن محمود حسن شكارنة، دون سابق إنذار.وأشار فنون إلى أن قوات الاحتلال بهذا العمل، تكون قد استولت على كافة الخيم التي تم منحها للمزارعين من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؛ لدعم صمودهم قبل عام وعددها سبع، لافتاً إلى أن هذا يأتي في إطار منع المزارعين من الوصول إلى المنطقة التي تعتبر المتنفس الزراعي، عدا عن ضخ المياه العادمة.