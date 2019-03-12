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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستولي على خيمتين لإيواء المواشي غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تستولي على خيمتين لإيواء المواشي غرب بيت لحم
الاحتلال الإسرائيلي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خيمتين لإيواء المواشي في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، أن قوات الاحتلال، استولت على خيمتين في منطقة عين فارس غرب البلدة، تعودان للمواطن محمود حسن شكارنة، دون سابق إنذار.

وأشار فنون إلى أن قوات الاحتلال بهذا العمل، تكون قد استولت على كافة الخيم التي تم منحها للمزارعين من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؛ لدعم صمودهم قبل عام وعددها سبع، لافتاً إلى أن هذا يأتي في إطار منع المزارعين من الوصول إلى المنطقة التي تعتبر المتنفس الزراعي، عدا عن ضخ المياه العادمة.

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