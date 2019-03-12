الاحتلال يعتدي على المصلين بالأقصى وتوتر يسود المكان بعد إغلاق أبوابه

وقال الكسواني لـ"دنيا الوطن": "الوضع الميداني سيئ جداً، حيث تم الاعتداء على مشايخ الأقصى والنساء والأطفال والشبان، بالضرب المبرح من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية".





وأضاف: "ما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، جاء بطريقة مفتعلة، لتحقيق أهدافهم في المسجد، حيث إن هناك قوات متواجدة على أبواب الأقصى".





وأوضح الكسواني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأخرجت جميع المصلين منه، كما اعتدوا على الحراس والحارسات والمصلين، وكل من يتواجد به.





وفي السياق، أكد مدير المسجد الأقصى، أن قوات الاحتلال توجهت إلى المسجد القبلي، وأخرجت كل من يتواجد به.



















وكانت مصادر محلية: قالت صباح اليوم الثلاثاء: إن نقطة للشرطة الإسرائيلية، قرب المسجد الأقصى، احترقت بعد إلقاء شاب عبوة متفجرة عليها.وأضافت المصادر، نقلاً عن شهود عيان: إن شرطياً إسرائيلياً، أصيب جراء عملية احتراق النقطة.وقالت قناة (الغد) الإخبارية: إنه عقب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال كافة أبواب المسجد، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المسجد، وطلبت من جميع المصلين المغادرة.من جهة أخرى، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشابين المقدسيين بهجت الرازم، وتامر خلفاوي عن المسجد الأقصى المبارك، ومنطقة باب الأسباط لمدة أسبوعين.وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين الليلة الماضية، بعد اقتحام منزليهما بالقدس القديمة، ووجهت لهما تهمة "الإخلال بقرارات الإبعاد عن الأقصى".