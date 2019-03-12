زوارق بحرية تُهاجم مراكب الصيادين شمال غرب غزة

رام الله - دنيا الوطنهاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين بنيران الرشاشات الآلية، والقذائف الصوتية، شمال غرب مدينة غزة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن زوارق الاحتلال، أطلقت النار، وهاجمت مراكب الصيادين، وأطلقت قذائف صوتية صوبها وهي على بعد ميل بحري قبالة شاطئ منطقتي الواحة والسودانية شمال غزة، ما أجبر الصيادين على الهروب من المكان خوفاً من الإصابة بنيران الاحتلال.