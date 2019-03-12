شاهد: شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

رام الله - دنيا الوطن

استشهد شاب فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الثلاثاء، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية.







وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن الشاب الذي أطلق الاحتلال النار عليه استشهد، مضيفة أن الشهيد هو ياسر فوزي الشويكي (27 عاماً) من منطقة وادي الحصين شرق الخليل.











وأوضحت، أن الشاب استشهد بالقرب من كريات أربع في الخليل، وذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال.









من ناحيتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن فلسطينياً حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (كريات أربع) بالخليل.