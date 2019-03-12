شاهد: البغدادي في أحدث ظهور له بمدرعة أمريكية

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رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يني شفق) التركية، إن الولايات المتحدة تستعد لمؤامرة جديدة مع تنظيم الدولة، لافتةً إلى أن وكالة المخابرات المركزية، قامت باستجواب حوالي ألفي مسلح من التنظيم في المعسكرات، الخاضعة لسيطرة حزب العمال الكردستاني، وحصل 140 منهم على جوازات سفر مزيفة.

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة تنفذ خططاً سرية جديدة لنقل الإرهابيين من المنطقة عبر العراق، بأسماء ووثائق وجوازات سفر مزيفة.

وذكرت الصحيفة، أن وكالة المخابرات المركزية، أعلنت عدة مناطق من دير الزور كمناطق عسكرية، وأغلقتها لدخول السكان المدنيين وخروجهم منها.

ويقوم البنتاغون في المناطق التابعة له باستجواب أفراد مختارين، ويتم بعد ذلك نقل المقاتلين إلى نقاط تجمع التنظيم في معسكرات، وبعضهم الآخر إلى معسكرات سرية، يتم تحديدها من قبل وكالة المخابرات المركزية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين عن المخابرات الإسرائيلية والفرنسية والبريطانية، يزورون تلك المعسكرات السرية، حيث يتم فيها إعداد وتوزيع البطاقات الشخصية، وجوازات السفر من أجل توفير خروج الإرهابيين عبر العراق.

وأكدت (يني شفق) أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي يعمل تحت إشراف الولايات المتحدة، ونشرت صورته داخل سيارة أمريكية مدرعة، كما أكد مسلحو التنظيم الفارين من هجمات "الباغوز" هذه الصور، إلا أن الصحيفة، لم تحصل على معلومات حول مكان ووقت التقاط هذه الصورة.


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