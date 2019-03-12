طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، تفاصيل آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء 2019/3/13.
وقالت الوزارة: إن الحافلات المراد سفرها هي: الثانية والثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (70) من كشف (3/12).
وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، وضرورة التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
وقالت الوزارة: إنه يجب إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، تفاصيل آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء 2019/3/13.
وقالت الوزارة: إن الحافلات المراد سفرها هي: الثانية والثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (70) من كشف (3/12).
وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، وضرورة التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
وقالت الوزارة: إنه يجب إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
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