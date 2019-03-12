مستوطنون يقطعون عشرات الأشجار جنوب نابلس ويعتدون على ناشط بالخليل

رام الله - دنيا الوطنقطع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، العشرات من أشجار الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن المزارعين في قرية بورين، اكتشفوا تكسير نحو 30 شجرة زيتون، عقب توجههم لحراثة أراضيهم المحاذية لمستوطنة (يتسهار).وأضافت المصادر: أن المنطقة الواقعة جنوبي القرية القعدة، فيها أشجار زيتون تصل أعمارها لأكثر من 70 عاماً، يجري استهدافها بين الحين والآخر من قبل المستوطنين.من جهة أخرى، اعتدى مستوطن، على ناشط ضد الاستيطان بالضرب المبرح، في شارع الشهداء بالبلدة القديمة من الخليل.وقال الناشط في تجمع شباب ضد الاستيطان ولجان الحماية في الخليل أحمد هشام يونس العزة (22 عاماً) لـ (وفا): "هاجمني مستوطن على مرأى من جنود الاحتلال، أثناء تواجدي قرب منزلي في شارع الشهداء، وضربني بعنف، وشتمني بألفاظ نابية، ما تسبب برضوض في رأسي".