رباح مهنا: الأموال الإسرائيلية التي تدخل لقطاع غزة مسمومة

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رباح مهنا تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المتعلقة بإدخال الأموال لقطاع غزة، بأنها تعزيز للانقسام الفلسطيني.





وقال مهنا، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، إن تلك التصريحات، جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف مهنا، أن الأموال الإسرائيلية، التي تدخل الى قطاع غزة أموال مسمومة، لافتاً إلى أنها من أجل تحقيق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية لتطبيق (صفقة العار).