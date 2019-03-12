محكمة إسرائيلية تُقرر بقاء (باب الرحمة) مفتوحاً بانتظار مناقشات تنتهي بعد أسبوع





ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن (باب الرحمة) سيظل مفتوحاً حتى انتهاء المناقشات في موعد أقصاه سبعة أيام.





جاء ذلك، بعد طلب الشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي من المحكمة، إصدار أمر إغلاق للمبنى الذي فتحه الوقف بعد 16 عامًا من إغلاقه، وقد برر مكتب المدعي العام، رفض الطلب لأسباب أمنية.





وكان القيادي في حركة (فتح) بالقدس حاتم عبد القادر، قال في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن مسؤولي الأوقاف، قرروا فتح مصلى (باب الرحمة)، ولن يتراجعوا عن هذا القرار، مشيراً إلى أنهم لا يعترفون بالمحاكم الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، عدم البت بعد في طلب الدولة، إغلاق مبنى (باب الرحمة) بالمسجد الأقصى.