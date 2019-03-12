تفاصيل جديدة حول حريق رفح الذي أزهق روح طفلتين



وفاجأت عشيرة أبو كوش، وسائل الإعلام، ببيان تم إصداره من قبلهم، كشف الكثير من التفاصيل الجديدة.





حيث أوضح البيان أن العائلة تُعاني من مشاكل أسرية، على إثرها افترقت البنات عن والدتهن، وحملت والدهم مسئولية ماحدث لهن.





وطالبت العائلة في البيان، الأجهزة الأمنية في غزة الكشف عن الحقيقة.



صدمات متتالية



وتواصلت "دنيا الوطن" مع أحد أقرباء السيدة إيناس، والدة الأطفال، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وقال: "تم طرد إيناس منذ شهر من منزلها، وقد وافقت على زواجه مُقابل أن تبقى في المنزل من أجل بناتها، لكن زوجها رفض وأصر على طردها، وخلال هذا الشهر حاربت كثيراً لأجل إحضار بناتها، لكن القدر كان أسرع".



وأضاف: "كانت هناك مشاكل عائلية حول مصير البنات، ونُطالب الحكومة بالتحقيق في أسباب وفاة بنات ابنتنا، وكشف تفاصيل الحادث، فمهما كان السبب، من المؤكد أن هناك إهمالاً".



وأكد المصدر، أن والدتهم لم تر بناتها خلال الشهر أبداً، حيث تم منعها من ذلك، وهاهي ستُحرم من رؤيتهم للأبد، وأضاف: "حين علمت بما حدث لهم، ركضت لتراهم في المستشفى، لكن الطواقم الطبية منعتها من ذلك خوفاً عليها من المشهد، فقد تفحموا بشكل كامل، وحتى زينب، حالتها حرجة جداً، وأُصيبت والدتهم بالانهيار إثر ما حدث، إضافة لمنعها من رؤيتهم، وتم نقلها بالإسعاف لمنزلها".













بدوره، قال رائد الدهشان، الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: إن طواقم الدفاع المدني، لم تصل حتى اللحظة ملابسات الحريق.وأضاف الدهشان لـ"دنيا الوطن": تركز الحريق داخل غرفة نوم الأطفال، وتضرر المنزل بشكل طفيف، لكنه بدأ من هذه الغرفة، وجاري تركيز التحقيق في أسباب اندلاع الحريق من قبل الأمن داخل الغرفة".