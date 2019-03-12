أحمد يوسف: على أبومازن التصرف كأب للفلسطينيين والمشكلة بطريقة اختيار اشتية

خاص دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف: إن أي اتفاق تهدئة كبير، يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً منه، مطالباً الرئيس محمود عباس، بأن يتصرف كأب للفلسطينيين.





وقال يوسف، لبرنامج "استيديو الوطن"، إن إطلاق النار على عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، وسط قطاع غزة، يأتي في إطار المناكفات، مؤكداً رفض حماس لمثل هذه الأفعال.







وأضاف يوسف: "هناك عقبات أمام المصالحة، وجزء منها القيادة الفلسطينية، وهناك أجندة معينة لعدم الوصول لمصالحة حقيقة مع قطاع غزة".





وتابع يوسف: "نحتاج لمراجعات للوصول إلى نقطة التقاء، ولن يتم ذلك بدون الشراكة السياسية"، معتبراً أن حكومة الوفاق لم توفق بأي من مهامها، وأهملت قطاع غزة.





وحول اختيار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بتشكيل الحكومة المقبلة، قال يوسف، إن المشكلة ليست في اشتية ولكنها في طريقة اختياره لرئاسة الحكومة المقبلة، والتي كانت خارج الإجماع الوطني.





وأضاف: "حماس ليس لديها مشكلة مع اشتية، ولكن المشكلة بطريقة اختياره، واشتية قد يقرب المسافات، ويقطع مرحلة من المناكفات، ونعود للمصالحة".





وأكمل: "حماس بالضفة لديها علاقات إيجابية مع اشتية، وشخصيته قريبة من سلام فياض، ورجل فلسطيني واعٍ وله رصيده الوطني".