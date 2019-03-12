وسط صراخ العائلة.. شاهد: لحظة اعتقال الاحتلال الطفل أحمد أبو غنام بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر اعتداءً قاسياً من قبل قوات الاحتلال على المواطنين شرقي القدس المحتلة.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر اعتداءً قاسياً من قبل قوات الاحتلال على المواطنين شرقي القدس المحتلة.
وكشف مقطع الفيديو، اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين، واعتقال الطفل أحمد أبو غنام (15 عاماً) ببلدة الطور، شرق القدس المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الليلة الماضية، 11 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
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