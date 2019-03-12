شاهد: ضبط 18 ألف حبة مخدرة بمراكب بحرية قبالة سواحل رفح

وأفادت الشرطة البحرية، أنه تم تحريز الكمية المضبوطة وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، لاستكمال إجراءاتها بالخصوص، بينما جاري ملاحقة المُهربين لضبطهم.











رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الشرطة البحرية، مساء أمس الاثنين، كمية كبيرة من الحبوب المُخدرة، بحوزة عدد من المُهربين داخل مراكب بحرية برفح.وتمكنت قوة من إدارتي "خفر السواحل" و"أمن الساحل" بالشرطة البحرية من ضبط 18 ألف حبة مُخدرة من نوع "روتانا" كانت بحوزة عدد من المراكب البحرية، قبالة ساحل رفح جنوب قطاع غزة، وذلك خلال دورية لها داخل البحر، وفق ما أورد الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بغزة.