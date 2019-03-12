مصدر خاص لـ"دنيا الوطن": رواتب المتقاعدين العسكريين اليوم بنسبة 50%





يشار إلى أن شكري بشارة، وزير المالية الفلسطينية، قد أكد في وقت سابق، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، تمر بأزمة مالية، نتيجة سياسة الاقتطاع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من أموال السلطة.



خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن رواتب المتقاعدين العسكريين، ستصرف بعد نصف ساعة من اليوم الأربعاء، عبر البنوك والصراف الآلي.وأشار المصدر إلى أنه سيتم صرف نسبة 50% من رواتب المتقاعدين العسكريين في قطاع غزة، لافتاً إلى أن البنوك، استلمت الكشوفات، وجاري تنزيلها في الصراف الآلي.