حماس ترد على مطالبات غرينبلات حول المكافأة المالية مقابل العاروري

رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة حماس، على تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، التي هاجم فيها نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.







وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن مهاجمة غرينبلات لنائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، والتهديد بملاحقته، وتقديم مكافأة مالية لذلك، يعكس سياسة الإرهاب التي تمارسها الإدارة الأمريكية في المنطقة.





وأضاف القانوع، في تصريحات صحفية، أن ذلك يبرهن على اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي في استهداف قيادات شعبنا، والذي يجب أن يُلاحق، ويُحاكم قادة الاحتلال المجرمين.





يذكر، أن المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قال: إن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العروري متهم بارتكاب جرائم بغيضة، وهو مطلوب.



وطالب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بالمساعدة في "جعل العالم أكثر أمانًا" من خلال توفير معلومات سرية عنه وموقعه.



كما تطرق غرينبلات إلى الأسيرة المحررة، أحلام التميمي، وقال إنه يجب على الأمريكيين، أن يعلموا أن أحلام أحمد التميمي، "إرهابية حماس المدانة بقتل 15 شخصًا منهم 7 أطفال بدم بارد"، تعيش اليوم حرّة طليقة، وفق زعمه.



وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن رصد مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن العاروري، والقيادييْن في حزب الله اللبناني، خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي.