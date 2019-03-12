تعرّف على الدول الأكبر تصديرًا للأسلحة في العالم

رام الله - دنيا الوطنحافظت الولايات المتحدة الأمريكية، على مركزها الأول، كأكبر مُصدر للأسلحة في العالم.كما حافظت روسيا في الفترة ما بين 2014 و2018 على مركزها كثاني أكبر مُصدر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة، حيث استحوذت على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية، وفقاً لمعهد (SIPRI).وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: إن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، احتلت المراكز الخمسة الأولى، بإجمالي 75% من صادرات الأسلحة، خلال الفترة المذكورة أعلاه.وأشار المعهد في تقريره، إلى أن حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية، خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت 36%، فيما استحوذت فرنسا على 6.8%، أما ألمانيا فحصتها 6.4%، في حين بلغت حصة الصين 5.2%.ووفقاً للتقرير، فقد باعت روسيا أسلحة ومعدات عسكرية إلى 48 دولة، ما شكل نحو خُمس صادرات الأسلحة العالمية.