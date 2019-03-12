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شؤون فلسطينية

الشعبية: "نتنياهو" فاشل ولن يستطيع الاحتلال عزل غزة عن فلسطين وشعبها

الشعبية: "نتنياهو" فاشل ولن يستطيع الاحتلال عزل غزة عن فلسطين وشعبها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن نوايا العدو في عزل غزة من خلال الحصار والعدوان، مسألة لا تنطلي على شعبنا الفلسطيني والمقاومة، مشددة على استحالة فصل غزة عن باقي الوطن الفلسطيني، أمام صمود شعبنا في القطاع، واستمراره في مسيرات العودة، وكل أشكال النضال الشعبي لكسر الحصار.

واعتبرت الجبهة، أن تصريحات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، بخصوص غزة أمس، هي مجرد مادة صحفية هزيلة تسويقية للجمهور الصهيوني، وتعبير عن أزمات عديدة يعيشها وفي مقدمتها فشله في وقف مسيرات العودة، فضلاً عن تورطه في ملفات فساد، يمكن أن تشكّل له خروجاً من المشهد السياسي.

وأكدت الجبهة، أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يقبل المساومة أو المقايضة على حقوقه السياسية، بأية أثمان إنسانية أخرى، فاستمراره في مسيرات العودة، والتضحيات الجسام التي يقدمها لها أهداف سامية وثابتة، لا يمكن أن تخضع للابتزاز الصهيوني.

وأضافت الجبهة، أن تصريحات نتنياهو، تكشف عن الأهداف الصهيونية الخبيثة من استمرار الانقسام، وتعطيل أية جهود لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، كخطوة على طريق فصل غزة عن الضفة.

وأكدت الجبهة، أن التصدي لمخططات الاحتلال ضد القطاع، وقطع الطريق أمام محاولاته المتواصلة لضرب المشروع الوطني، وفصل غزة عن الضفة، تتطلب المسارعة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وهذا يستدعي توفر الإرادة السياسية من حركتي فتح وحماس؛ لإنجاز المصالحة، وضرورة تخلي فتح والرئيس أبومازن عن التفرد والهيمنة على المنظمة، وسيطرتها على الضفة، والتراجع عن خطوة الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، بعيداً عن التوافق الوطني، والتي تعمق الأزمة والانقسام، وضرورة وقف الإجراءات العقابية على القطاع، وتوفير عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والعمل من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والمؤسسات الفلسطينية، وفقاً لقواعد الشراكة الوطنية وبمشاركة الجميع، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب إلى إجراء انتخابات شاملة، وفي المقابل دعوة حركة حماس للتخلي عن سيطرتها الانفرادية عن غزة، ووقف إجراءاتها بفرض الضرائب والرسوم، التي تفاقم من معاناة المواطن الفقير المغلوب على أمره.

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