الإسلامية المسيحية تُحذر: الاحتلال يُشجّع الاعتداء على الكنائس بتبرئة المتهمين

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الثلاثاء الموافق 12/3/2018م، تبرئة محكمة الاحتلال في مدينة اللد، مستوطنين أحرقا كنيسة "نياحة العذراء" في القدس عام 2016، وكنيسة الطابغة على الشاطئ الشمالي لبحيرة طبريا عام 2015، تشيجع رسمي واضح على الاعتداء على المقدسات ودور العبادة.





ونددت الهيئة في بيانها بتواطؤ سلطات الاحتلال مع سوائب المتطرفين والمستوطنين المتهمين بالاعتداء على الفلسطينيين ودور العبادة، من خلال تبرئتهم أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.





ومن جانبه، أشار الأمين العام الدكتور حنا عيسى، إلى خطورة تبرئة المتهمين، مؤكداً على أن هذه الخطوة ستجشع على المزيد من الانتهاكات والاعتداءات بحق الكنائس، ودور العبادة ورجال الدين، داعياً سلطات الاحتلال إلى تحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية للأماكن الدينية، ودور العبادة أولاً، ومحاكمة كل من يعتدي على الكنائس والمساجد، واحترام الديانات السماوية جميعها.





ودعت الهيئة إلى ضرورة وقف الاعتداء على المقدسات ودور العبادة، واحترام جميع الديانات.

رام الله - دنيا الوطن