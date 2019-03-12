مستعربون يختطفون محمد مطر من العيزرية واعتقال الطفل أحمد أبوغانم من الطور

اختطفت عناصر من وحدة المستعربين في جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، الناشط المقدسي محمد حسن مطر، من أمام منزله في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكزها للتحقيق معه.





وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الليلة الماضية، الطفل أحمد عبد أبو غنام (15 عاماً) من حي جبل الزيتون/ الطور المُطل على القدس القديمة، علماً أن الحي شهد مواجهات ليلية واشتباكات بالأيدي بين شبانٍ من المنطقة، وقوات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن