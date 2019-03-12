شاهد: بينهم رضيعة.. وفاة ثلاثة أطفال بحريق شقة سكنية غرب رفح

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم، في حريق شقة سكنية على الطابق الثاني بمنزل في حي تل السلطان، الواقع غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.







وقال الرائد، رائد الدهشان، الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: إن ثلاثة أطفال، لقوا مصرعهم في حريق نشب بشقة سكنية، تقع في الطابق الثاني بحي تل السلطان غرب رفح.







وأضاف الدهشان: "الأطفال هم: عائشة محمد صبيح (3 سنوات)، زينب محمد صبيح (سنتان)، والرضيعة إلين محمد صبيح (سنة واحدة)".





وأشار الدهشان، إلى أن جهاز الدفاع المدني، فتح تحقيقاً في الحادثة؛ لمعرفة ملابسات اشتعال النيران في الشقة السكنية.

خاص دنيا الوطن