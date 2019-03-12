الاحتلال يستولي على " كرفان" زراعي شمال غرب بيت لحم

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على بيت متنقل "كرفان" زراعي من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.





وأفاد الناشط الشبابي في الولجة، إبراهيم عوض الله، بأن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة "الظهر" على مدخل القرية والمحاذية لجدار الضم العنصري ومستوطنة (هار جيلو) الجاثمة على أراضي المواطنين، وقامت بالاستيلاء على "كرفان" زراعي، يعود للمواطن وليد أبو علي، من أمام منزله.





يشار إلى أن قرية الولجة تواجه هجمة شرسة من قبل الاحتلال، تخللها هدم منازل وإخطار عدد آخر، وتجريف أراضٍ.

رام الله - دنيا الوطن