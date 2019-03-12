مستشارو ترامب والعاهل الأردني يبحثون (صفقة القرن) الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومستشارا البيت الأبيض، جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات، فرص السلام في الشرق الأوسط مع عاهل الأردن الملك عبد الله في واشنطن، وخطة السلام الأمريكية (صفقة القرن).ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصدر أمريكي وصفته بالمطلع، قوله: إن الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة، أمس الاثنين، جرى في مقر إقامة السفير الأردني بواشنطن.وسعى كوشنر، وجرينبلات، مؤخراً خلال جولة في دول الخليج العربي لم تشمل الأردن، لحشد دعم الزعماء العرب بشأن الجزء الاقتصادي في مقترح خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، أو ما بات يعرف بـ (صفقة القرن)، التي من المتوقع أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الشهور المقبلة.وتأخر إعلان خطة ترامب للسلام عدة مرات، ولا سيما منذ أن أثار اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر سنة 2017، غضب الفلسطينيين.ويعتقد مسؤولون في البيت الأبيض، أن الخطة لن تنشر إلا بعد فترة من إجراء إسرائيل الانتخابات العامة يوم التاسع من نيسان/أبريل المقبل، والتي ستحدد مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.