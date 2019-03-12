دولي

البرلمان الفنزويلي يُعلن حالة الطوارئ بناء على اقتراح غوايدو

البرلمان الفنزويلي يُعلن حالة الطوارئ بناء على اقتراح غوايدو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، حالة الطوارئ، بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك بناء على طلب خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وقالت وكالة (فرانس برس)، قال المرسوم الذي تقدم به غوايدو ووافق عليه البرلمان، فيما علقت الحكومة الفنزويلية، أمس الاثنين، العمل بالمدارس والشركات؛ بسبب استمرار انقطاع الكهرباء.

من ناحيتها، قالت وكالة (سبوتنيك)، فقد بدأ عدد من فنادق كاراكاس، التي تحظى بشعبية بين الضيوف الأجانب، بإلغاء حجوزات عملائها ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع، بسبب الانقطاعات المستمرة في إمدادات الكهرباء والماء.

وتعرض 23 إقليماً من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة يوم الخميس الماضي، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية، أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة "سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية، ووصفت المؤسسة الوطنية للكهرباء الحادث بأنه عمل تخريبي، ويمثل جزءاً من حرب الطاقة ضد فنزويلا.

واستمر الانقطاع في أنحاء البلاد لليوم الرابع على التوالي في حدث لم يسبق له مثيل، مما أثار مخاوف السكان من آثاره المحتملة على منظومات الصحة والاتصالات والنقل.

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