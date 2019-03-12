شاهد: أول ظهور لبوتفليقة

رام الله - دنيا الوطنبثت قنوات جزائرية لقطات قصيرة، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال استقباله رئيس أركان الجيش قايد صالح، ورئيس الحكومة، أحمد أويحيى، الذي تقدم باستقالته.وأظهرت اللقطات، مصافحة صالح وأويحيى لبوتفليقة، وتحريك الأخير يده اليمنى بشكل بسيط للإشارة لهما، من أجل الجلوس بجانبه.وكانت آخر الشخصيات التي استقبلها الرئيس الجزائري حسب الفيديو، الدبلوماسي المخضرم والمبعوث الأممي الأسبق إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي.ولم يظهر بوتفليقة في المشاهد وهو يتحدث، أو يتحرك، سوى تحديقه إلى الأسفل، وليس إلى ضيوفه.