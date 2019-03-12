مشادة بين أمير سعودي وجمال ريان

رام الله - دنيا الوطننشبت مشادة كلامية بين الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، الرئيس الأسبق لنادي "الهلال" السعودي، والإعلامي جمال ريان المذيع في قناة "الجزيرة"، عبر موقع "تويتر".كانت البداية عندما نشر جمال ريان تغريدة قال فيها إن "الأمير عبد الرحمن بن مساعد مدح وأثنى عاليا على قطر، عندما فازت بتنظيم كأس العالم… والآن لم يبق من شر إلا وذكره ضد قطر، حتى أصبح اسمه الجديد الأمير عبد الرحمن بن مساعد رأيان".​وتابع "كنت محقا 100% حينما حظرت الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن رأيان وعددا من الأمراء السعوديين المتلونين الذين لم يحترموا أدب الحوار، حتى يتعلموا الأدب".ورد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بتغريدة قال فيها "جمال ريان لا يطيق أنه استحق اسمه الجديد والتصق به فصار جميل رأيان.. يا رأيان، حين فازت قطر بتنظيم كأس العالم كان قبل 9 أعوام وكنا نعاملها كجزء من نسيجها الخليجي وفرحنا لها وعبرنا عن شعور صادق وقتها، رغم بعض سفاهات قناتك الجزيرة، إلى أن ظهرت تسجيلات الحمدين بعد سنتين من ذلك".وتابع "بالمناسبة والحديث هنا ليس موجها لرأيان وإنما لمن لا يملك المعلومة، كنت حينها رئيسا لنادي الهلال وكانت القنوات الرياضية القطرية تطلب مداخلات من أصحاب الشأن الرياضي السعودي وقتها، تعليقا على حصول قطر على التنظيم، ولم أكن لأرفض حينها للأسباب التي ذكرت".وأضاف "جمال ريان لا يطيق أنه استحق اسمه الجديد والتصق به فصار جميل رأيان..يا رأيان حين فازت قطر بتنظيم كأس العالم كان قبل 9 اعوام وكنا نعاملها كجزء من نسيجها الخليجي وفرحنا لها وعبرنا عن شعور صادق وقتها.. رغم بعض سفاهات قناتك الجزيرة.. الى أن ظهرت تسجيلات الحمدين بعد سنتين من ذلكوذكرت شبكة "سي إن إن" أنه في شباط الماضي كانت هناك مواجهة أخرى بينهما، إذ وصف عبدالرحمن بن مساعد هجوم جمال ريان ضده، بأنه "أمر حسن"، معتبرا أنه "ليس هناك أسوأ" من تلقي الإشادة من شخص مثله، على حد قوله.