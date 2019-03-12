اليمين الإسرائيلي: يجب ردع حماس وكسر شوكتها

رام الله - دنيا الوطنطرحت قائمة "تحالف الأحزاب اليمينية" التي تضم أحزاب البيت اليهودي، والاتحاد القومي، وقوة لإسرائيل، برنامجها الانتخابي، أمس، في مباني الأمة.وقال الحاخام رافي بيرتس، رئيس البيت اليهودي: "نحن ملتزمون بإعادة المحكمة العليا إلى حجمها الصحيح، ويجب على حماس أن تفهم أن مفهوم الرد النسبي سيزول عن الطاولة".وأضاف، أنه يجب كسر شوكة حماس، واغتيال قادتها، وتحجيم جناحها العسكري، ومنع وصول الدعم له.