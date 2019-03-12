شؤون فلسطينية

مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف يزور منطقة غزة الصناعية

مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف يزور منطقة غزة الصناعية
رام الله - دنيا الوطن
قام مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف ووفد مرافق له، بزيارة شركة باديكو ومنطقة غزة الصناعية، وكان في استقبالهم، المهندس سعيد دويكات، رئيس إدارة التطوير، ومدير المناطق الصناعية في باديكو القابضة، وحاتم المغني، مدير التطوير في غزة، وعدد من موظفي الشركة.

ورحب دويكات بالوفد الزائر، وقدم له عرضاً شاملاً عن المنطقة الصناعية، وضح من خلاله موقعها وأهميتها من حيث خلق فرص عمل في ظل الوضع الاقتصادي السائد في المنطقة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها، وقام بطرح العديد من المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها تحديات الاستيراد والتصدير، ثم اصطحب دويكات، الوفد الزائر بجولة ميدانية داخل المنطقة الصناعية، زار خلالها كل من مصنع سرايو الوادية ومصنع بشير السكسك.  

وفي نهاية الزيارة، أعرب ملادينوف، والوفد المرافق له عن إعجابهم بالتطور الملحوظ في أداء المصانع الموجودة داخل منطقة غزة الصناعية، ووعد بالعمل على دعم مستثمري المنطقة الصناعية، وحل مشاكلهم. 

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