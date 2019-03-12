استطلاع رأي: اليمين الإسرائيلي يواصل تعزيز قوته قبيل الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأكدت (القناة 13) أن استطلاع الرأي الذي نشرته، مساء أمس الاثنين، يظهر أن حزب أزرق أبيض، يواصل التراجع، ويتوقع حصوله على 31 مقعدًا.ووفقاً للمسح، فإن الكتلة اليمينية تتعزز، وتحصل على 64 مقعدًا، مقارنة بـ 56 مقعدًا لليسار الوسط، ويشار إلى أن استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة (هآرتس) ونُشر أمس الاثنين، تكهن بحصول الأحزاب اليمينية على 63 مقعدًا مقابل 57 مقعدًا لأحزاب اليسار الوسط.فيما يلي نتائج استطلاع القناة 13أزرق أبيض 31، الليكود 28، تحالف اليمين 7، العمل 7، الجبهة والعربية للتغيير 7، ميرتس 6، يهدوت هتوراه 6، اليمين الجديد 6، العربية الموحدة والتجمع 5، شاس 5، إسرائيل بيتنا 4، هوية 4، كلنا 4.وشمل الاستطلاع الذي أجراه البروفيسور كميل فوكس، 1،304 مواطنين، يمثلون عينة تمثيلية من السكان البالغين في إسرائيل، وأجرت المقابلات شركة مشروع مدغام، بينما أجرته في المجتمع العربي شركة ستاتينت.