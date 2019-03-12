قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء أمس الاثنين، شاباً من بلدة كفردان، غرب جنين.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب محمد عدنان عابد، أثناء مروره عبر حاجز عسكري، نصبته على شارع حيفا.



رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر): إنه تم اعتقال 11 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.