الأجواء غائمة جزئياً وربيعية لطيفة وارتفاع على درجات الحرارة

يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم جافاً ومغبراً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة نهاراً، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.



يوم الخميس، يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة أحياناً، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.



يكون الجو يوم الجمعة، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يوم الخميس من خطر:









2 - تدني مدى الرؤية الافقية.



3 - التزحلق على الطرقات.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 21-13 21-8 11-7 بيت لحم 21-13 21-8 11-7 رام الله والبيرة 20-12 20-7 10-6 طولكرم 25-16 25-10 17-10 نابلس 22-13 22-8 12-8 قلقيلية 25-16 25-10 17-10 جنين 25-14 25-8 15-8 سلفيت 21-13 21-8 11-7 طوباس 25-14 25-8 15-8 روابي 22-13 22-8 12-8 الخليل 20-11 20-7 10-6 غزه 23-15 23-11 16-11 أريحا 28-17 28-12 19-10 خانيونس 23-15 23-11 16-11 الأغوار الشمالية 26-15 26-10 17-9 رفح 24-14 24-10 17-10

1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.2 - تدني مدى الرؤية الافقية.3 - التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً ربيعياً ولطيفاً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً باردة نسبياً، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.