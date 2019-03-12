واشنطن تجدد مطالبتها بتوفير معلومات عن مكان صالح العاروري وأحلام التميمي

رام الله - دنيا الوطنقال المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: إن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العروري متهم بارتكاب جرائم بغيضة، وهو مطلوب.وطالب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بالمساعدة في "جعل العالم أكثر أمانًا" من خلال توفير معلومات سرية عنه وموقعه.كما تطرق غرينبلات إلى الأسيرة المحررة، أحلام التميمي، وقال إنه يجب على الأمريكيين، أن يعلموا أن أحلام أحمد التميمي، "إرهابية حماس المدانة بقتل 15 شخصًا منهم 7 أطفال بدم بارد"، تعيش اليوم حرّة طليقة، وفق زعمه.وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن رصد مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن العاروري، والقيادييْن في حزب الله اللبناني، خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي.