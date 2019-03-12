استشهاد شاب من دير البلح متأثرا بجراحه أصيب بها بداية الشهر الجاري

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في ساعة متأخرة من الليلة، عن استشهاد الشاب موسى محمد موسى (23 عاما)، من دير البلح، متأثرا بجروح أصيب بها في الاول من آذار/مارس 2019، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وبحسب وكالة (وفا)، نقلاً عن مصدر طبي في غزة، باستشهاد الشاب موسى متأثراً بجروحه الخطيرة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وإصابته برصاصة في الظهر.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد جراء المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار مسيرات العودة وكسر الحصار.





وبحسب وكالة (وفا)، نقلاً عن مصدر طبي في غزة، باستشهاد الشاب موسى متأثراً بجروحه الخطيرة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وإصابته برصاصة في الظهر.

رام الله - دنيا الوطن