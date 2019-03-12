كيلة تكشف عن برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة

مستجدات كثيرة طرأت في الآونة الاخيرة، على الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها تكليف الدكتور محمد اشتية رئيساً للحكومة الفلسطينية الجديدة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالاضافة الى دخول المنحة القطرية، وتوقف المصالحة الفلسطينة.





"دنيا الوطن"، أجرت لقاءً مع الدكتورة مي كيلة نائب أمين سير المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، للتعرف على تفاصيل هذه الملفات وغيرها، وخرجت بالتالي..





سبب اختيار اشتية



أكدت كيلة، أنه بسبب الحالة الصعبة وتعقيدات الاوضاع السياسية الحالية، فإن الدكتور محمد اشتية هو أنسب شخصية لأن يكون رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة.



وقالت كيلة في لقاء عبر "دنيا الوطن": "الدكتور محمد اشتية قامة وطنية وأكاديمية واقتصادية عالية، وهو عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وعمل وزيراً للأشغال العامة والإسكان، ووزيراً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار".





برنامج الحكومة الجديدة



وحول برنامج الحكومة الجديدة، أكدت كيلة أنها ستعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضة، ومواجهة التوغل الاستيطاني، والدفاع عن القدس، ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وضرورة بناء اقتصاد وطني ومقاوم، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، ودعم المرأة والشباب وسيادة القانون، والعمل على الاعداد وتنفيذ الانتخاباب التشريعية الفلسطينية، وإعادة قطاع غزة الحبيب للشرعية الفلسطينية، والعمل على وحدة شقي الوطن، ودعم أسر الشهداء والجرحى والاسرى .



وحول موقف حركة حماس من الحكومة الجديدة، قالت كيلة: "المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، تتطلب وبشكل طارئء وسريع للوحدة الوطنية؛ لمواجهة صفقة القرن وكافة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيته العادلة".





محاولة اغتيال حلس



وفي السياق، دانت كيلة محاولة الاغتيال التي تعرض لها أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في هذه الظروف، حيث قالت: "ان هذه الاعمال ليس الا محاولة لصب الزيت على النار والتي تعود سلبا على القضية الفلسطينة وتصنف بخانة الخيانة والعار، وعليه أدعو جميع الفصائل للمشاركة في حمل العبء السياسي لهذه المرحلة الحرجة".



وحول تهديد حركة حماس بالعودة الى اللجنة الادارية في قطاع غزة، شددت كيلة على ضرورة أن تعيد الحركة حساباتها جيدا، وأن تفكر مليا بأي عمل تقوم به، وأن يكون ميزانها مصلحة الشعب الفلسطيني، ومستقبل المشروع الوطني الذي تحيطه مخاطر جمة.



وقالت: "بدلا من ان تهدد بالعودة الى اللجنة الادارية عليها ان تعود للوحدة ولحضن الشرعية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".





صندوق الاقتراع هو الحَكَم



وفي السياق، اعتبرت نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن الانتخابات وصندوق الاقتراع وأسس الديمقراطية والتعددية السياسية، يجب ان تكون الحكم بين كافة الاطياف السياسية للشعب الفلسطيني.





الطرف المعطل



وحول ملف المصالحة الفلسطينية، أكد كيلة أنه يجب على جمهورية مصر العربية أن تمارس الضغوطات الكبيرة على حركة حماس، لإنهاء الانقسام، وإغلاق هذا الفصل المظلم من تاريخ الشعب الفلسطيني، والذي لم يجلب له إلا الدمار والخسارة مطالبة مصر أن تعلن من هو المعطل للمصالحة.



وحول موضوع الانتخابات، قالت كيلة: "أتمنى أن نصل قريبا وبالسرعة الممكنة الى إجراء الانتخابات التشريعية لجناحي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، حينها سيكون الحديث عن الترتيبات بعد التشاور بين الفصائل الفلسطينية وما يتم الاتفاق عليه".





المساعدات عبر الصندوق القومي الفلسطيني



وفيما يتعلق بالمنحة القطرية التي تدخل الى قطاع غزة، رحبت كيلة بأي مساعدة تقدمها الدول العربية للشعب الفلسطيني، ولكن يجب أن تكون هذه المساعدات من خلال الصندوق القومي الفلسطيني، البيت الجامع للكل الفلسطيني والتابع لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب ألا يكون هدف هذا المال هو التدخل بالسياسة والشأن الداخلي الفلسطيني.





جلسات الثوري



وحول ما اذا كان هناك اجتماع للمجلس الثوري، أكدت كيلة أن المجلس في حالة انعقاد دائم؛ للتباحث والتشاور في القضايا والامور الداخلية للحركة، ولبحث الهم العام الفلسطيني وكافة القضايا الوطنية، أما الجلسات الرسمية فتعقد كل ثلاثة شهور.



خاص دنيا الوطن - أحمد العشي