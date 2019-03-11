ما هو شرط إسرائيل للموافقة على بناء مستودع مياه في غزة؟

رام الله - دنيا الوطننشرت قناة (كان) الاسرائيلية اليوم الاثنين، أن مباحثات التهدئة في غزة، ستتضمن بناء مستودع مياه ضخم في غزة، لعلاج مشكلة العجز الحاد في المياه في غزة.ووفقا للقناة، فقد اشترطت "إسرائيل" لكي توافق على بناء مستودع المياه المذكور بواسطة الجهات المختصة، أن يخيم الهدوء التام على حدودها مع قطاع غزة، بما في ذلك وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة.يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد نشرت تقريرا العام الماضي أوضحت فيه أن المياه في غزة غير صالحة للاستخدام بما في ذلك مياه الشرب.