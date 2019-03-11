(0404): إطلاق نار على قوة من الجيش الاسرائيلي قرب مستوطنة (أريئيل)



وأشار الموقع ذاته، إلى أن عملية اطلاق النار لم تسفر عن وقوع اصابات بين أفراد القوة الاسرائيلية، مشيرا إلى أن الطلقات اصابت السيارة وعجلاتها.





رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (0404) الإسرائيلي أنه تم اطلاق نار في ساعة متأخرة من الليلة، على قوة من الجيش الاسرائيلي قرب مستوطنة (أريئيل) بسلفيت.