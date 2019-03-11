(0404): إطلاق نار على قوة من الجيش الاسرائيلي قرب مستوطنة (أريئيل)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (0404) الإسرائيلي أنه تم اطلاق نار في ساعة متأخرة من الليلة، على قوة من الجيش الاسرائيلي قرب مستوطنة (أريئيل) بسلفيت.
وأشار الموقع ذاته، إلى أن عملية اطلاق النار لم تسفر عن وقوع اصابات بين أفراد القوة الاسرائيلية، مشيرا إلى أن الطلقات اصابت السيارة وعجلاتها.
أفاد موقع (0404) الإسرائيلي أنه تم اطلاق نار في ساعة متأخرة من الليلة، على قوة من الجيش الاسرائيلي قرب مستوطنة (أريئيل) بسلفيت.
وأشار الموقع ذاته، إلى أن عملية اطلاق النار لم تسفر عن وقوع اصابات بين أفراد القوة الاسرائيلية، مشيرا إلى أن الطلقات اصابت السيارة وعجلاتها.
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