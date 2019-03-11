الزق: حماس تسير باتجاه كيان سياسي في قطاع غزة والعمادي غير مرغوب به





وأضاف: "حماس ما يهمها، هو استمرار سيطرتها على قطاع غزة، ولكن يمكن حل الاشكاليات الانسانية في قطاع غزة، ولكن عبر الحكومة"، معتبرا أن السفير القطري محمد العمادي، مهمته في في الاعمار، وليس بإدخال الاموال، وبالتالي هو شخص غير مرغوب فيه.





واعتبر الزق أن الأموال القطرية التي دخلت الى قطاع غزة عبر إسرائيل، تساعد على دوام الانقسام، وتساهم في تمرير المشروع الامريكي الأسود على الشعب الفلسطيني، منوها إلى ان الادارة الامريكية تسعى لدولة فلسطينية بقطاع غزة، واستبعاد القدس عن طاولة المفاوضات.



وفي السياق ذاته، أكد الزق، أن غرض الانقسام الفلسطيني، هو الوصول الى الانفصال، لافتا إلى أن هذا ما يحدث الآن، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الادوات التي ساعدت على الانقسام، تواصل عملها باتجاه الانفصال.



وأوضح، أن سياسة اسرائيل هو انشاء كيان سياسي في قطاع غزة، وأن يكون هناك حكم ذاتي في الضفة الغربية.



رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الزق عضو المكتب السياسي لحزب النضال الشعبي الفلسطيني، ان موقف حركة حماس من تكليف الدكتور محمد اشتية برئاسة الحكومة الجديدة، كان متوقعا.وقال اشتية في لقاء له عبر شاشة (تلفزيون فلسطين): "من افشل حكومة الوفاق الوطني، فإنه سيرفض الحكومة الجديدة، وبالتالي حركة حماس تسير باتجاه إنشاء كيان سياسي في قطاع غزة، وهذا أمر خطير".