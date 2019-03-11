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الحكم بالسجن على 9 ضباط مصريين "قتلوا عائلة بالخطأ "

الحكم بالسجن على 9 ضباط مصريين "قتلوا عائلة بالخطأ "
رام الله - دنيا الوطن
فضت محكمة النقض المصرية طعن 9 من ضباط الشرطة وأيدت الحكم السابق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لإدانتهم بقتل 4 من عائلة واحدة عن طريق الخطأ.

وبحسب "بوابة الأهرام" المصرية، فإن محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في النظام القضائي المصري)، قضت بتأييد حبس المتهمين التسعة، ورفضت طعنهم على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد إدانتهم بقتل عائلة مكونة من 4 أفراد عن طريق الخطأ عام 2015، في محافظة الغربية.

وكشفت تحقيقات القضية أن الضباط التسعة كانوا ضمن قوات شرطية أعدت كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة"، وأثناء ضبطهم أطلق المتهمون (التشكيل العصابي) الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة، وأثناء تبادل إطلاق النيران، تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.

ويعد هذا الحكم واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه مجددا.

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