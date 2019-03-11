الفتياني: نتنياهو قدم براءة اختراع بعشرين مليون دولار لحركة حماس

رام الله - دنيا الوطنأكد ماجد الفتياني امين سير المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، ان الدعم المالي من اسرائيل لحركة حماس، هو تكريس للانقسام والانفصال.وقال الفتياني في لقاء عبر شاشة (تلفزيون فلسطين): "نتنياهو قدم براءة اختراع بعشرين مليون دولار، لحركة حماس، لتكريس الانقسام والانفصال، وذلك على حساب الهدوء الوطني".وأضاف: "ألم تكن تنفق القيادة السياسية للاهالي في قطاع غزة، وحماس تفرض الضرائب تحت مسميات مختلفة، للانفاق على قيادة حركة حماس، هذا بالاضافة الى الاموال التي كانت تاتيها من دولة اقليمية".وتابع الفتياني: "حماس صادرت اموال الدولة ووزعتها على ابنائها، عبر توزيع الاراضي، وبالتالي هذا تضليل، فما يصلها من أموال يكفي للانفاق عليها لاعوام".وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الفتياني أن الحوار مع الفصائل انتهى، والان مهمة رئيس الوزراء المكلف، إجراء المشاورات لتشكيل الحكومة.وقال: "الدكتور محمد اشتية بدأ بمشاورات ضيقة ولكن سيستمر فيها، وهناك فريق من حركة فتح سيساعده في ذلك بما يلبي احتياجات المرحلة".وأكد الفتياني أن قطاع غزة لن يغيب عن الحكومة الجديدة، وستعمل على تلبية احتياجاته.