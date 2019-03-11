شؤون فلسطينية

الفتياني: نتنياهو قدم براءة اختراع بعشرين مليون دولار لحركة حماس

الفتياني: نتنياهو قدم براءة اختراع بعشرين مليون دولار لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد ماجد الفتياني امين سير المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، ان الدعم المالي من اسرائيل لحركة حماس، هو تكريس للانقسام والانفصال.

وقال الفتياني في لقاء عبر شاشة (تلفزيون فلسطين): "نتنياهو قدم براءة اختراع بعشرين مليون دولار، لحركة حماس، لتكريس الانقسام والانفصال، وذلك على حساب الهدوء الوطني".

وأضاف: "ألم تكن تنفق القيادة السياسية للاهالي في قطاع غزة، وحماس تفرض الضرائب تحت مسميات مختلفة، للانفاق على قيادة حركة حماس، هذا بالاضافة الى الاموال التي كانت تاتيها من دولة اقليمية".

وتابع الفتياني: "حماس صادرت اموال الدولة ووزعتها على ابنائها، عبر توزيع الاراضي، وبالتالي هذا تضليل، فما يصلها من أموال يكفي للانفاق عليها لاعوام".

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الفتياني أن الحوار مع الفصائل انتهى، والان مهمة رئيس الوزراء المكلف، إجراء المشاورات لتشكيل الحكومة.

وقال: "الدكتور محمد اشتية بدأ بمشاورات ضيقة ولكن سيستمر فيها، وهناك فريق من حركة فتح سيساعده في ذلك بما يلبي احتياجات المرحلة".

وأكد الفتياني أن قطاع غزة لن يغيب عن الحكومة الجديدة، وستعمل على تلبية احتياجاته.

أخبار ذات صلة

(0404): إطلاق نار على قوة من الجيش الاسرائيلي قرب مستوطنة (أريئيل)

(0404): إطلاق نار على قوة من الجيش الاسرائيلي قرب مستوطنة (أريئيل)

الرجوب: القدس كانت وستبقى عنصر وحدة ورمزا للسلام

الرجوب: القدس كانت وستبقى عنصر وحدة ورمزا للسلام

الزق: حماس تسير باتجاه كيان سياسي في قطاع غزة والعمادي غير مرغوب به

الزق: حماس تسير باتجاه كيان سياسي في قطاع غزة والعمادي غير مرغوب به

الشاعر: تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب بناء علاقة متوازنة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية

الشاعر: تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب بناء علاقة متوازنة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية

أبو ردينة: تصريحات نتنياهو حول إرسال الأموال لغزة تكشف حجم مؤامرة (صفقة القرن)

أبو ردينة: تصريحات نتنياهو حول إرسال الأموال لغزة تكشف حجم مؤامرة (صفقة القرن)

الوزيرغنيم يفتتح جملة من المشاريع المائية في محافظة بيت لحم

الوزيرغنيم يفتتح جملة من المشاريع المائية في محافظة بيت لحم

فتح: الأموال الإسرائيلية التي تدخل لحماس هدفها الانفصال

فتح: الأموال الإسرائيلية التي تدخل لحماس هدفها الانفصال

الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد سلامة كعابنة

الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد سلامة كعابنة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الرجوب: القدس كانت وستبقى عنصر وحدة ورمزا للسلام

الرجوب: القدس كانت وستبقى عنصر وحدة ورمزا للسلام

الشاعر: تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب بناء علاقة متوازنة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية

الشاعر: تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب بناء علاقة متوازنة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية

الوزيرغنيم يفتتح جملة من المشاريع المائية في محافظة بيت لحم

الوزيرغنيم يفتتح جملة من المشاريع المائية في محافظة بيت لحم

فتح: الأموال الإسرائيلية التي تدخل لحماس هدفها الانفصال

فتح: الأموال الإسرائيلية التي تدخل لحماس هدفها الانفصال

الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد سلامة كعابنة

الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد سلامة كعابنة

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل قرية النبي صالح

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل قرية النبي صالح

الحمد الله برحب بالأمير السعودي منصور بن مسلم ويدعو لتكثيف الزيارات العربية

الحمد الله برحب بالأمير السعودي منصور بن مسلم ويدعو لتكثيف الزيارات العربية

بشارة يُطالب النرويج بمساندة السلطة في خطوات التحكيم المقبلة

بشارة يُطالب النرويج بمساندة السلطة في خطوات التحكيم المقبلة

منوعات

شاهد العرض الذي أبكى الملايين في &#34;غوت تالنت&#34;

شاهد العرض الذي أبكى الملايين في "غوت تالنت"

&#34;عصام&#34; يُغادر باب الحارة

"عصام" يُغادر باب الحارة

خطوبة جينيفر لوبيز.. مليون دولار ثمن الخاتم

خطوبة جينيفر لوبيز.. مليون دولار ثمن الخاتم

أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى

أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

ملابس &#34;دُرة&#34; تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

ملابس "دُرة" تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير &#34;فالنتينو&#34; بسبب مرض والده

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير "فالنتينو" بسبب مرض والده

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

عربي

الحكم بالسجن على 9 ضباط مصريين &#34;قتلوا عائلة بالخطأ &#34;

الحكم بالسجن على 9 ضباط مصريين "قتلوا عائلة بالخطأ "

الرئيس الجزائري بوتفليقة يستقبل رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح

الرئيس الجزائري بوتفليقة يستقبل رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يُقدم استقالته وتعيين بدوي خلفاً له

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يُقدم استقالته وتعيين بدوي خلفاً له

سوريا.. مقتل العشرات من تنظيم الدولة بمعركة &#34;الجيب الأخير&#34;

سوريا.. مقتل العشرات من تنظيم الدولة بمعركة "الجيب الأخير"