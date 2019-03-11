شؤون فلسطينية

أبو ردينة: تصريحات نتنياهو حول إرسال الأموال لغزة تكشف حجم مؤامرة (صفقة القرن)

أبو ردينة: تصريحات نتنياهو حول إرسال الأموال لغزة تكشف حجم مؤامرة (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
 قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، ردا على تصريحات نتنياهو، التي قال فيها: إن إرسال الأموال لغزة هو للحفاظ على الانقسام بين فتح وحماس: "إن هذه التصريحات تكشف مرة أخرى حجم مؤامرة (صفقة القرن) والتي تهدف إلى عدم إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "إن هذه التصريحات هي بمثابة رسالة واضحة للجميع، وخاصة حماس، بأن عليها أن تدرك حجم المؤامرة على القضية الفلسطينية؛ لتدمير المشروع الوطني عبر دعم استمرار الانقسام وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وتابع أبو ردينة: "إن موقف الرئيس محمود عباس، هو أنه لا سلام دون القدس، عاصمة لدولة فلسطين، ولا دولة فلسطينية بدون غزة، ولا دويلة في غزة، وأن جميع المحاولات التي يقوم بها الاحتلال وداعموه، لن تنجح في كسر صمود الشعب الفلسطيني، وتمسك قيادته بالثوابت الوطنية".

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